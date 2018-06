Ladrão é preso depois de esquecer Facebook aberto na casa da vítima

Um homem de 26 anos foi preso na noite de terça-feira 24, no Condado de Dakota, no Estado de Minnesota, depois de esquecer sua conta no Facebook aberta em um computador na casa da vítima. Nicholas Wig, de 26 anos, que foi acusado de furto, também teria deixado um jean molhado, um sapato e um cinto próximos ao computador.

“Esta é a primeira vez um suspeito de furto no Condado esqueceu a sua conta no Facebook logada”, afirmou a porta-voz da promotoria de Dakota, Monica Jensen. Wig teria levado uma quantia não especificada de dinheiro, cartões de crédito, além de joias e outros itens da residência na segunda-feira, 23.

Ao formalizar a queixa na polícia, a vítima informou que o suposto ladrão teria esquecido sua conta na rede social, na qual aparece com o nome Nick Dub, aberta em um dos computadores na casa. No mesmo dia, a vítima reconheceu Wig nas proximidades de sua casa e acionou a polícia, que efetuou a prisão. Com ele, foram encontrados alguns dos itens furtados.

De acordo com a agência Reuters, o defensor do acusado não foi localizado para comentar o caso. Se for condenado, Wig pode receber pena de até 10 anos de prisão e ter que pagar uma multa de US$ 20 mil. / REUTERS