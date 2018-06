A partir desta quarta-feira, 19, os 3,4 milhões de habitantes do Uruguai já podem encontrar nas farmácias do país pacotes com maconha para uso recreacional. A droga legalizada, produzida por duas companhias privadas escolhidas pelo governo em uma licitação pública, será vendida a 187,04 pesos (R$ 20,61) para cada 5 gramas, preço similar ao praticado no mercado ilegal.

Veja abaixo como é a legalização do produto em outros países.