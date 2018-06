Lei federal impede homem de pagar multa de US$ 25 em moedas de um centavo

CHAMBERSBURG, PENSILVÂNIA – Um morador da Pensilvânia foi impedido de pagar sua multa de trânsito de US$ 25 em 2.500 moedas de um centavo em razão de um trâmite da lei local.

Justin Greene, de 35 anos, apareceu sexta-feira no departamento de finanças de Chambersburg para quitar sua dívida portando 2.500 moedas. No entanto, a Justiça negou ele o pagamento pois a legislação federal não permite o uso de moedas de um centavo para transações. Para isso, somente as moedas com valores superiores a 25 centavos são permitidas.

Greene disse que recebeu a multa quando voltava para uma residência onde havia deixado suas ferramentas após prestar um serviço. Ele afirma que estacionou do lado errado da rua por 10 minutos e ficou frustrado ao ver a advertência no seu caminhão quando voltou.

Em comunicado à imprensa, o departamento sinalizou que aceitaria pagamentos em moedas de qualquer valor no futuro e considerou a instalação de máquinas que conseguem contar as de um centavo.

Ainda assim, a nota dizia que não apoiava a forma de protesto de Greene, que contestou: “Eles estavam aplicando uma lei que tem sido vetada há anos. Que outras leis como essa ainda existem?” /REUTERS