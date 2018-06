Depois de passar pela Câmara, o Senado uruguaio aprovou nesta terça-feira, 10, a regulamentação do cultivo e a distribuição de maconha – por meio do Estado – e legalização do consumo da droga, em seu território.

A nova lei também descrimina a posse, a venda e a produção da erva.

