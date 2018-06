Líder norte-coreano exibe corte novo e sobrancelhas curtas

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, conhecido por seu penteado singular, causou comentários ontem com um novo corte que é mais cheio e compacto no topo da cabeça, com os lados da cabeça rapados, característica que lembra o avô, Kim Il-sung. E ele também encurtou levemente as sobrancelhas.

Seu estilo recente parece desafiar a gravidade em fotos que circularam com grande barulho nas redes sociais nos últimos dias. O visual parece extrapolar o do ano passado, que incluía sobrancelhas mais volumosas. Não é a primeira vez que Kim causa controvérsia no mundo virtual. No meio do ano passado, ele saiu de cena por semanas, levantando especulações sobre o que teria ocorrido. / NYT