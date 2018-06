Livro de guarda-costas de Fidel Castro será lançado no Brasil

A Face Oculta de Fidel, livro de Juan Reinaldo Sánchez, que trabalhou por 17 anos com Fidel Castro como seu guarda-costas, vai ser publicado no Brasil pela editora Paralela, selo alternativo da Companhia das Letras. A previsão de lançamento é julho de 2014.

Em parceria com o jornalista Axel Gyldén, repórter da revista semanal francesa L’Express, Sánchez (à direita, na foto abaixo com Fidel) revela a realidade do dia a dia do líder cubano, suas escapadas à bordo do iate Aquarama para uma ilha deserta, a preocupação excessiva com a alimentação, as mulheres de sua vida e seus doze filhos – frutos de cinco relacionamentos diferentes.