Loja registra recorde de venda das camisas que ‘El Chapo’ usou em reunião com Sean Penn

LOS ANGELES – Uma marca de roupas masculinas de Los Angeles vive seu melhor momento publicitário e de vendas depois que Joaquín “Chapo” Guzmán Loera apareceu vestido com dois de seus modelos na entrevista realizada com o ator Sean Penn.

“Essa é a camisa! É a sensação do momento, os telefones não param de tocar. Estamos fazendo muitas vendas, muitos envios e esperamos mais”, disse Sandra Macía, gerente da loja Barabas.

A companhia Barabas, fundada em 2007, já tinha uma grande quantidade de clientes entre os latinos, mas as imagens que mostraram “El Chapo” vestido com duas de suas peças se transformaram em um golpe publicitário que ninguém esperava.

O dono da companhia, Sam Esteghball, comentou que desde o último sábado, quando foram divulgadas as fotografias e o vídeo da entrevista do chefe do Cartel de Sinaloa, sua clientela reconheceu os desenhos. “Em poucos minutos recebi entre 60 e 70 mensagens dos meus clientes, estavam loucos, perguntando quantas peças ainda restavam”, relatou.

A Barabas tem duas formas de distribuição, uma por atacado em uma loja física e outra a varejo online. No entanto, nos últimos dois dias, o site da empresa caiu várias vezes devido à avalanche de pessoas que tentaram realizar o pedido pelas camisas.

A sensação é tanta que Juventino Romero viajou 20 horas desde o Estado de Washington até o sul da Califórnia para levar até sua loja o produto mais cobiçado do momento. “Vim pela camisa nova que ‘El Chapo’ vestia na entrevista, que as pessoas já estão pedindo”, detalhou.

Os pedidos de compra não chegam apenas dos lugares mais remotos dos EUA, mas também de clientes no México e em países latino-americanos que se renderam à febre das camisas.

As roupas custam na loja online cerca de US$ 128. Com a grande quantidade de compras, Esteghball advertiu que muitos terão que esperar pelo novo lote de produção, que só deve chegar na primeira semana de fevereiro. /EFE