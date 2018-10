Loteria dos EUA acumula e prêmio chega a R$ 6 bilhões

DES MOINES, IOWA – Como ninguém ganhou o último sorteio da loteria Mega Millions na sexta-feira 19, nos Estados Unidos, o prêmio acumulou de US$ 970 milhões (R$ 3,6 bilhões) para US$ 1,6 bilhão (R$ 6 bilhões). O próximo sorteio é na terça-feira 23 e será o maior prêmio na história do país.

O segundo maior prêmio acumulado foi um sorteio de 2016, no valor de US$ 1,5 bilhão (R$ 5,9 bilhões).

O prêmio da Mega Millions vem acumulando desde julho, quando um grupo na Califórnia faturou US$ 543 milhões (R$ 2 bilhões). O valor atual do bilhete é de US$ 2 (R$ 7,38) e as chances de ganhar são de uma em 302, 5 milhões. A Mega Millions é jogada em 44 estados, Washington D.C. e nas Ilhas Virgens. / AP