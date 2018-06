Maduro diz que adotará ‘medidas drásticas’ contra violência em protestos

O presidente venezuelano convocou na quarta-feira 12 uma reunião de emergência do gabinete presidencial para adotar “medidas drásticas” contra os assassinos de manifestantes. “Prenderemos todos”, disse o presidente. “Estou convocando uma reunião com o gabinete de segurança e vou tomar medidas drásticas com todos os setores que estão atacando e matando o povo venezuelano.”

Assista ao vídeo do discurso de Maduro condenando a violência e convocando a reunião:

