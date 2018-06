Maduro diz que Chávez voltou a aparecer em forma de passarinho

CARACAS – O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse na quarta-feira que o líder bolivariano Hugo Chávez, que morreu no dia 5 de março, voltou a aparecer para ele em forma de passarinho.

“Olha, olha, o passarinho está me procurando. Olha, passou por aqui. Depois dizem que eu invento; ele passou cantando. Esse passarinho está feliz porque eu estou trabalhando”, disse Maduro ao mostrar, durante um evento no Estado de Mérida, o pássaro passando e sugerir que podia ser Chávez.

O presidente citou a aparição do bolivariano como um passarinho pela primeira vez no dia 2 de abril, início da campanha eleitoral para as eleições presidências. “Eu senti o espírito dele (Chávez) e o senti aqui, como se estivesse nos dando uma bênção e nos dizendo ‘hoje começa a campanha; vão rumo à vitória'”, disse Maduro na ocasião.

A declaração se transformou em polêmica na Venezuela. Alguns apoiadores manifestaram admiração pelo gesto de Maduro, enquanto opositores aproveitaram para dizer que ele estava delirando. / AP