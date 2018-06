Maduro recebe Sean Penn em Caracas e pede que ator transmita desejo de diálogo aos EUA

CARACAS – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniu no domingo 9 com o ator americano Sean Penn e pediu que ele transmita o desejo de Caracas de ter relações de respeito e diálogo com os Estados Unidos. “Pedi que Penn transmita onde puder o interesse que temos, que eu tenho como presidente, de com o novo embaixador Maximilien Arveláiz em Washington avançar nas relações de diálogo.”

“Queremos paz, queremos respeito, queremos viver, queremos tranquilidade”, afirmou Maduro ao ator americano no Palácio de Miraflores.

As relações bilaterais entre Venezuela e EUA estão estremecidas, com sucessivos desencontros diplomáticos, após a decisão de Caracas de expulsar oito funcionários americanos acusados de desestabilização no país./ EFE