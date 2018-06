‘Mago’ Valdivia declara apoio a Piñera em eleições no Chile

O ex-meia do Palmeiras Jorge Valdivia declarou apoio nesta terça-feira,12, ao candidato conservador à presidência do Chile Sebastián Piñera, no segundo turno das eleições, que ocorrem no fim de semana.

Em um vídeo publicado nas redes sociais pela coalizão de Piñera, o jogador, que no fim de semana foi campeão chileno pelo Colo Colo colocou entre os motivos para apoiar o ex-presidente seu projeto para deter a violência urbana. Na gravação, ele conversa com o filho do presidenciável, Sebastián Piñera Morel.

Buena conversa con @el_mago_oficial sobre los temas que a el le importan: -delincuencia, +deporte, +vida sana.

Un grande dentro y fuera de la cancha, el corazon y alegria de todos sus equipos!!#TiemposMejores pic.twitter.com/lTAJSCaY67 — Sebastian Pinera M. (@spineram) 12 de dezembro de 2017

“Há pontos que me interessam, como o combate à delinquência, que todo mundo pede”, disse o “Mago”, que também elogiou o projeto de incentivo ao esporte da ex-primeira-dama Cecilia Morel.

No segundo turno, Piñera, que governou o Chile entre 2010 e 2014 enfrentará o esquerdista Alejandro Guillier.