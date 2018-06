Malala anuncia que estudará na Universidade de Oxford

LONDRES – A jovem paquistanesa e ganhadora do prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai, que sobreviveu a um atentado por defender o direito das mulheres à educação em seu país, anunciou nesta quinta-feira, 17, que estudará na Universidade britânica de Oxford.

“Estou muito feliz de ir para Oxford”, tuitou a garota de 20 anos, junto com uma foto da mensagem da universidade, confirmando sua admissão em filosofia, política e economia.

O anúncio foi feito no dia em que os estudantes do Reino Unido, onde Malala encontrou refúgio após o atentado sofrido no Paquistão, receberam as notas do exame que acontece ao fim do ensino médio e determina para qual universidade cada um terá condições de ir.

Malala não revelou suas notas, mas parabenizou todos os que fizeram a prova, desejando-lhes “o melhor na vida”.

So excited to go to Oxford!! Well done to all A-level students - the hardest year. Best wishes for life ahead! pic.twitter.com/miIwK6fNSf — Malala (@Malala) August 17, 2017

A paquistanesa tinha 15 anos quando um taleban atirou em sua cabeça, dentro do ônibus que a levava para a escola no Vale de Swat, no Paquistão. Ela foi levada para um hospital da cidade inglesa de Birmingham, onde passou a viver com sua família, seguindo com seus estudos e ativismo. / AFP

Reveja: Malala visita campo de refugiados no Quênia