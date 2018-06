Malala tem 1º dia de aula em universidade 5 anos após sofrer atentado no Paquistão

LONDRES – A ativista paquistanesa e vencedora do Nobel da Paz, Malala Yousafzai, anunciou nesta segunda-feira, 9, que iniciou seus estudos em Oxford – exatamente 5 anos depois da tentativa de assassinato contra ela em seu país.

“5 anos atrás, fui baleada em uma tentativa de impedirem que eu defendesse o direito à educação das mulheres. Hoje, eu participei das minhas primeiras aulas em Oxford“, escreveu Malala em sua conta no Twitter.

5 years ago, I was shot in an attempt to stop me from speaking out for girls' education. Today, I attend my first lectures at Oxford. pic.twitter.com/sXGnpU1KWQ — Malala (@Malala) 9 de outubro de 2017

Até o começo da tarde desta segunda, a mensagem de Malala tinha recebido mais de 2,3 mil comentários, e 241 mil curtidas, além de ter sito compartilhada 77 mil vezes pelos usuários da rede sociais.

Malala anunciou em agosto que estudaria filosofia, política e economia em Oxford. “Estou muito feliz de ir para Oxford”, disse a jovem de 20 anos na ocasião.

A paquistanesa tinha 15 anos quando um taleban atirou em sua cabeça, dentro do ônibus que a levava para a escola no Vale de Swat, no Paquistão. Ela foi levada para um hospital da cidade inglesa de Birmingham, onde passou a viver com sua família, seguindo com seus estudos e ativismo. / COM AFP