Manifestantes adotam saudação de ‘Jogos Vorazes’ na Tailândia

Saudação usada na Tailândia – Foto: Wason Wanichakorn /AP

A Junta Militar que governa a Tailândia disse nesta terça-feira, 3, que vai vigiar quem fizer a saudação exibida na série de filmes Jogos Vorazes – com a mão levantada e três dedos apontando para o céu – que se transformou na manifestação mais recente de oposição ao golpe de Estado no país e vai prender grupos que ignorem as ordens de baixar os braços.

Apesar do aviso aos manifestantes, a Junta ofereceu um perdão à indústria do turismo, levantando o toque de recolher em três populares pontos turísticos do país, Phuket , Koh Samui e Pattaya, para aliviar o impacto do golpe de Estado de 22 de maio. O toque de recolher a partir de meia-noite às 4h permanece em vigor no resto do país, incluindo Bangcoc, onde a saudação do filme tornou-se um símbolo informal de oposição ao golpe no fim de semana.

“Neste momento estamos monitorando o movimento”, disse nesta terça-feira, 3, à agência Associated Press o porta-voz da junta, coronel Weerachon Sukhondhapatipak. “Se é uma forma óbvia de resistência, então, nós temos que controlar para não causar desordem no país.” / AP