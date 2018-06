Manifestantes pró-Rússia ocupam prédios em Donetsk

Atualizado em 1/05

Manifestantes pró-Rússia ocuparam na quinta-feira, 1, o prédio da Procuradoria-Geral de Donestsk, no leste da Ucrânia. Desde o começo do mês, prédios públicos da cidade são ocupados pelos manifestantes – no dia 7 de março, proclamaram a região uma república soberana e convocaram um referendo de adesão à Rússia para o próximo dia 11 de maio.

Veja o momento da ocupação do prédio da Procuradoria e imagens dos outros edifícios:

