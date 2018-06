Marido do premiê de Luxemburgo aparece em foto com primeiras-damas da Otan

BRUXELAS – Gauthier Destenay, marido do primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, posou ao lado das primeiras-damas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em tradicional foto no Castelo Real de Laeken, na Bélgica, e as acompanhou em outros eventos à margem da reunião da aliança na quinta-feira, 25.

Vestindo um terno preto com gravata azul, Destenay apareceu principalmente ao lado da primeira-dama dos EUA, Melania Trump, de Brigitte Macron, companheira do presidente francês, e Amelie Derbaudrenghien, mulher do premiê belga Charles Michel, de acordo com a imprensa internacional.

Também participaram dos eventos e aparecem na foto a rainha Matilde, da Bélgica, a primeira-dama da Turquia, Emine Gulbaran Erdogan, a mulher do secretário-geral da Otan, Ingrid Schulerud, além das primeiras-damas da Bulgária, Desislava Radeva, da Islândia, Thora Margret Baldvinsdottir, e da Eslovênia, Mojca Stropnik.

Xavier Bettel foi o primeiro líder da União Europeia a se casar com uma pessoa do mesmo sexo. Bettel e Destenay estão juntos desde 2010 e oficializaram seu relacionamento em 2015, poucos meses depois do parlamento de Luxemburgo legalizar o casamento gay.