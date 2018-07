Estudante derruba iogurte em Obama no Colorado

Kolbi Zerbest, uma estudante de 19 anos, derrubou iogurte no presidente Barack Obama e em diversos integrantes do serviço secreto nesta terça-feira, 24. O incidente ocorreu durante uma visita inesperada de Obama à Universidade do Colorado. Ele estava cumprimentando pessoas em frente ao bar-restaurante Boulder, dos estudantes da universidade e, por conta do alvoroço, o iogurte caiu na sua calça.

A estudante disse à TV MSNBC ter recebido um empurrão de um “paparazzi” que estava atrás dela. Ela pediu desculpas ao presidente e disse que estava “muito envergonhada”. Obama respondeu: “Tudo bem. Jogar iogurte no presidente, você tem uma história para contar!”. Depois, ainda conversaram por cerca de um minuto. A estudante disse que era um prazer estar com Obama.

“Nós estávamos esperando por ele, e acabamos ficando muito próximos do lugar que ele ia passar. A gente sabia que iria conseguir apertar a mão dele. Então quando o paparazzi veio correndo atrás de mim, bateu na tigela que eu estava segurando, e…”, disse Kolbi Zerbest.

A repórter adicionou que Obama ficou impressionado por ela ter admitido a culpa ao presidente. “Eu não esperava que ele iria só limpar a sujeira e seguir andando para o carro, naturalmente”, adicionou. “Foi muito emocionante falar com ele por um tempo e tentar me explicar, mas provavelmente a maior parte do iogurte caiu em mim e no serviço secreto”, contou Zerbest.

Ainda na entrevista, a estudante, que é caloura na universidade, contou que estava indo participar de uma competição para entrar numa ‘Fraternidade’ (espécia de república estudantil das universidades dos EUA).