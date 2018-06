Menino desaparecido há 11 dias estava no porão da própria casa

(Atualizada às 16h28) A busca de 11 dias em Detroit pelo menino Charlie Bothuell V, de 12 anos, teve um final inesperado na quarta-feira 25, quando o pai da criança, Charlie Bothuell IV, foi informado em uma entrevista para o programa HLN que o filho havia sido encontrado vivo no porão da casa.

O pai ficou perplexo e confuso. Questionado se havia procurado a criança antes de reportar o seu desaparecimento, Bothuell disse que todos procuraram no local. “Eu procurei no porão, minha mulher procurou no porão, o FBI procurou, a polícia procurou. Eu desci lá várias vezes”, afirmou.

Ao reportar o desaparecimento do filho no dia 14, Bothuell disse que ele estava fazendo a tarefa escolar por volta de 21h (horário local), saiu para usar o banheiro e não voltou mais.

O caso ganhou novos rumos quando o menino foi encontrado. Segundo o delegado James Craig, citado pela revista Time, Charlie V foi encontrado atrás de caixas e um tambor de plástico com capacidade para 5 litros. “Não há como ele ter erguido esses objetos para se esconder”, disse Craig ao canal XWYZ, filiado da CNN.

A polícia procurou no local pelo menos três vezes antes e não encontrou o menino, por isso não acredita que ele tenha ficado no porão desde o dia que desapareceu. Perto do garoto, foram encontrados roupas de cama, garrafas de refrigerante e cereais.

O menino passou por exames médicos e foi levado para a casa da mãe. A polícia proibiu o pai e a madrasta de Charlie V, Monique Dillard-Bothuell, de fazerem contato com ele enquanto investigam o que aconteceu nos 11 dias do desaparecimento da criança.

Dillard-Bothuell foi presa na quinta-feira 26, acusada de violar a liberdade condicional que cumpre por porte ilegal de arma. Nesta sexta-feira, 27, ela compareceu ao tribunal e foi condenada a pagar uma fiança de US$ 5 mil, assinar um termo de compromisso para comparecer ao tribunal sempre que for convocada e usar uma tornozeleira eletrônica.

O advogado do casal, Mark Magidson, afirmou que a prisão de Dillard-Bothuell foi “dissimulada” e a aconselhou a não conversar com investigadores sem a presença dele. Após a audidência, o pai do menino afirmou a repórteres que não poderia dizer o que sabe. “Eu tenho algo a dizer, mas não posso no momento.” / AP

Assista ao vídeo, em inglês, do momento em que o pai descobre onde está Charlie: