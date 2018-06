Mensagem de Hillary a menino gay repercute no Facebook

WASHINGTON – A resposta no Facebook de Hillary Clinton, pré-candidata à presidência dos EUA pelo Partido Democrata, a um jovem que afirmou ser gay e disse ter medo em relação ao seu futuro está atraindo atenção na internet. Até a tarde desta segunda-feira, 6, a postagem recebeu mais de 627 mil curtidas e 57 mil comentários. Só a resposta de Hillary foi curtida outras 76 mil vezes.

Na mensagem publicada sexta-feira na página Humans of New York (Humanos de Nova York, em tradução livre), junto com a foto em que um menino não identificado aparece com expressão de choro, o jovem escreve: “sou homossexual e tenho medo de como será o meu futuro e de que as pessoas não gostem de mim”.

Menos de duas horas depois da mensagem original, Hillary respondeu: “Previsão de um adulto: Seu futuro vai ser incrível. Você vai se surpreender com o que você é capaz e com as incríveis coisas que você fará. (Você) encontrará pessoas que amam e acreditam em você – serão muitos deles.” Na noite de domingo, a equipe de campanha de Hillary confirmou que a publicação, assinada com um “H” no fim, foi feita pela própria pré-candidata.

A ex-secretária de Estado e ex-senadora americana tem abraçado a cultura da juventude e o ativismo pelos direitos dos homossexuais. A questão do casamento gay é um dos principais pontos de sua campanha. Ela apoia publicamente a união homossexual desde 2013, após deixar o Departamento de Estado.

Além de Hillary, outras celebridades americanas que defendem os direitos dos homossexuais, como a apresentadora Ellen DeGeneres, também se manifestaram na página da rede social. “As pessoas não vão apenas gostar de você, elas vão te amar. Eu acabei de descobrir você e já te amo”, escreveu a apresentadora em uma das respostas à mensagem original.

O ator George Takei, famoso por seu papel na saga Star Trek, também foi um dos que se manifestou. “Parece que você consegui uma boa vantagem – 620 mil pessoas já “gostam” de você”, escreveu Takei, que revelou sua homossexualidade em 2005. “Estou honrado de ser uma dessas pessoas.” / AP