Militares de base americana promovem show de drag queen

No sábado, seis integrantes gays e heterossexuais da base aérea de Kadena, no Japão, recorreram a maquiagens e figurinos para uma inusitada performance no Exército americano. Segundo reportagem do site The Week, sincronizados, os militares entoaram “I Wanna Dance With Somebody” naquele que, de acordo com o site, pode ter sido o primeiro show drag queen em uma base militar dos EUA.

O show foi feito para arrecadar fundos para o recém-formado OutServe – SLDN, grupo da base sem fins lucrativos para a defesa da comunidade LGBT do Exército. A tenente da Marinha Marissa Greene disse, em entrevista ao site Stars and Stripes, que esperava vender uns 75 ingressos para o show, mas ela conseguiu emplacar mais de 400 em apenas dez dias.

O Week explicou que a proposta do show foi submetida ao processo obrigatório para esse tipo de projeto na base, com a única ressalva de que ele não poderia ser rotulado como um “show de drags” em seus materiais publicitários. Segundo o Week, o show foi calorosamente recebido pelos espectadores, que assistiram a apresentações como a de Manny Nuff e Chocolate Sunrise (a favorita da público, segundo o Stars and Stripes).