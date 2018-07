Mini, o gigante da Virgínia

Um garoto americano de apenas 7 anos decidiu dedicar seu talento com o kart para uma causa nobre – ajudar uma amiga com câncer da cidade de Manassas, no estado de Virgínia.

A rede te televisão dos EUA NBC exibiu recentemente uma reportagem sobre Timmy Tyrrell Jr, conhecido como Mini, que já levantou US$ 7 mil (pouco mais de R$ 12 mil) para ajudar no tratamento de uma amiga que sofria de câncer no cérebro. “Ela estava muito doente por causa do câncer, e eu quis ajudá-la”, disse.

Atualmente, a menina que o motivou a iniciar a empreitada, Ella Day, está curada. Timmy, porém, continua correndo e doando as quantias que recebe a famílias de crianças com câncer. A “Missão de Mini”, como ficou conhecida a iniciativa, também recebe doações voluntárias.

“Eu só não quero que as pessoas fiquem doentes, porque elas podem morrer. E eu não quero isso”, disse o pequeno herói à NBC. Veja a reportagem completa abaixo (em inglês).

