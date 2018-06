Molho de soja de 360 anos está no menu que será servido a Trump na Coreia do Sul

SEUL – Entre as iguarias que serão oferecidas ao presidente dos EUA, Donald Trump, durante um jantar oficial na Coreia do Sul está um molho de soja de 360 anos.

+ Em Seul, Trump rejeita necessidade de debater controle de posse de armas nos EUA

O jantar na Casa Azul, residência oficial do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, inclui um prato de costela com um “requintado molho de soja de 360 anos”, informou o porta-voz do palácio presidencial.

+ Trump diz que ‘tudo será consertado’ com Pyongyang, mas usará capacidade militar para impedir ataque

A comida fermentada, incluindo o molho de soja, é uma das bases da gastronomia da Coreia do Sul.

O molho é feito por famosos artesãos e fermentado por décadas – ou séculos – e pode alcançar preços astronômicos. Em uma feira gastronômica de 2012, um grupo apresentou uma versão produzida há 450 anos, que foi vendida por US$ 9 mil.

A refeição também incluirá linguado, o pescado favorito de Trump. “O menu contém alimentos com sabores locais, tradicionais, que também podem agradar o presidente dos EUA”, afirmou o porta-voz à agência de notícias sul-coreana Yonhap. / AFP