Morador de Houston ‘pesca’ peixe na sala de jantar de casa durante furacão

HOUSTON, EUA – Em meio às enchentes provocadas pelo Furacão Harvey no sudeste do Texas, uma moradora da cidade publicou um vídeo no Facebook de seu pai pegando um peixe na sala de jantar inundada pela tempestade.

A publicação viralizou na internet e já foi visualizada mais de 11 milhões de vezes.

Viviana Saldana vive em Houston e publicou três vídeos da “pesca” em sua conta na rede social na tarde de domingo, 27. Neles, o pai dela, sem camisa, mergulha na sala inundada e retira triunfante o peixe da água. A página á foi curtida e compartilhada milhares de vezes.

“A água começou a vir da garagem e invadiu a sala”, contou. “Quando descemos do andar de cima ela batia um pouco acima do joelho. Para quê procurar comida quando ela aparece na sala de jantar?”/ WASHINGTON POST