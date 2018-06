O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, fez, na terça-feira, 8, sua primeira visita de Estado à África do Sul desde 1994. Ele se encontrou com o presidente sul-africano, Jacob Zuma, que o chamou de “meu querido irmão”. No encontro, os líderes discutiram formas de ampliar a parceria econômica entre os dois países. Na foto, Mugabe aparece na frente de sua mulher, Grace Mugabe.