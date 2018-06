Mohamed é o nome mais popular na Grã-Bretanha em 2014, diz site

LONDRES – Mohamed, de origem árabe, é o nome mais popular para batizar recém-nascidos na Grã-Bretanha em 2014, na frente até mesmo de Oliver ou Jack, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 1.º, pelo site BabyCentre.

O site já vinha constatando há algum tempo um aumento da popularidade de nomes árabes como Nouri, Maryam, Omar, Ali e Ibrahim.

Após Oliver e Jack liderarem a lista de nomes durante os últimos anos, Mohamed, que significa “Louvado” em árabe e pode ser escrito de dez maneiras diferentes, assumiu a liderança em 2014, cinco décadas após entrar na lista dos cem nomes mais comuns da Grã-Bretanha.

Entre as meninas, Sophia, Emily e Lily são os nomes mais utilizados para as recém-nascidas neste ano.

A diretora do BabyCentre, Sarah Redshaw, afirmou que com o aumento dos nomes árabes, além de Aarav, de origem indiana, os cem nomes mais populares na Grã-Bretanha mostram “a maior diversidade dos últimos tempos”.

A organização também detectou a influência das séries Game of Thrones e Breaking Bad na hora dos pais escolherem os nomes dos filhos.

Os nomes Skyler, Jesse e Walter aumentaram sua popularidade em função de Breaking Bad, enquanto Emilia, Daenerys e Tyrion cresceram na Grã-Bretanha por influência de Game of Thrones.

Já o nome Piper, personagem da série Orange is the new black, aumentou 267 % em 2014.

Além disso, David e Victoria Beckham continuam ditando moda e os nomes de seus filhos, Harper, Romeo e Cruz, também se encontram entre os cem mais utilizados.

A popularidade dos nomes dos integrantes da Casa Real britânica diminuiu neste ano. George, Harry e William ficaram relegados a segundo plano.

Alguns dos nomes mais curiosos foram London, Blue, Hendrix, Prince ou King.

A lista se baseia nos nomes escolhidos por 56.157 membros do BabyCentre que tiveram um filho em 2014. / EFE