Mujica e as sandálias da humildade

O uruguaio José “Pepe” Mujica ficou conhecido como “o presidente mais pobre do mundo”, por viver em uma chácara simples com a mulher e um cachorro de três patas, de onde vai e vem com seu fusca velho ou um trator. Honrando sua fama, o chefe de Estado que se orgulha de doar a maior parte do salário compareceu à posse do novo ministro da Economia, Mario Bergara, com uma (surrada) sandália de couro. Na foto, ele aparece à vontade ao lado de Bergara e do vice-presidente Danilo Astori.

Mujica recusa a alcunha de “presidente pobre” e, na posse do ministro, garantiu que o Uruguai seguirá no caminho da prosperidade.