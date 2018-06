Mulheres mandariam na Bolívia se fossem menos teimosas, diz Evo

O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou na quinta-feira, 22, que se as mulheres não fossem tão “teimosas”, mandariam no país porque são honestas e “mais trabalhadoras”, e pediu às parlamentares da nova legislatura que não briguem entre elas para que possam avançar na igualdade de gênero.

No discurso após a posse de seu terceiro mandato consecutivo, Morales ressaltou que pela primeira vez as mulheres têm uma representação de 50,09% na Assembleia Legislativa e destacou que a maioria delas é camponesa.

“Meu pedido com muito respeito às companheiras: se as companheiras não fossem meio caprichositas, (se) não se ressentissem, as mulheres, que são tão honestas e mais trabalhadoras, mandariam na Bolívia. A única coisa que prejudica é quando às vezes vocês se brigam entre si”, assinalou.

“Não quero essa briga, irmãs e irmãos, para continuar avançando na representação das mulheres”, acrescentou o líder, que fez hoje o juramento no parlamento ao cargo que ocupará até 2020.

Opositores, grupos feministas e a imprensa criticaram Morales nos últimos anos porque às vezes faz em seus discursos brincadeiras e comentários machistas, e por algumas delas o presidente chegou a pedir desculpas.