Músicas criticaram política de Margaret Thatcher

A política de Margaret Thatcher, conhecida como “dama de ferro”, foi criticada por diversas bandas. A primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Grã-Bretanha, morreu nesta segunda-feira, 8, aos 87 anos, após sofrer um derrame.

As músicas retratam a atmosfera de raiva e descontentamento na Inglaterra enquanto Thatcher era a primeira-ministra.

Veja abaixo dois exemplos:

A música “The Fletcher Memorial Home”, do Pink Floyd, fala de uma casa onde vivem tiranos e reis incuráveis e, entre eles, aparece uma referência à Thatcher:

A música “How does it feel?”, do Crass, critica a política de Thatcher e questiona “como você se sente sendo a mãe de mil mortos?”: