NA ÍNTEGRA: O acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel

O jornal israelense Haaretz publicou a tradução em inglês da íntegra do acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito entre o governo israelense e o Hamas. Leia a seguir o documento em português.

Acordo de entendimento para um cessar-fogo na Faixa de Gaza

1.

A. Israel deve interromper todas as hostilidades contra a Faixa de Gaza por terra, mar e ar, incluindo incursões e morte de indivíduos.

B. Todas as facções palestinas devem interromper todas as hostilidades a partir da Faixa de Gaza contra Israel, incluindo ataques com mísseis e todos os ataques ao longo da fronteira.

C. Abertura de pontos de cruzamento e facilitação de movimentação de pessoas e de transferência de bens e abstenção de restringir a movimentação livre de moradores e dos residentes em áreas fronteiriças, bem como procedimentos de implementação serão tratados depois de 24 horas a partir do início do cessar-fogo.

D. Outros assuntos que venham a ser solicitados devem ser abordadas.

2. Mecanismos de implementação:

A. Estabelecimento da hora zero para o acordo de cessar-fogo para entrar em vigor.

B. O Egito deve receber garantias de cada um dos lados de que se compromete com o que foi acordado.

C. Cada parte deve comprometer-se a não realizar quaisquer atos que violem este entendimento. Em caso de qualquer observação, o Egito, como patrocinador deste entendimento, deve ser informado para acompanhamento.