Nacionalidades das vítimas dos atentados em Bruxelas

BRUXELAS – O número de mortos nos ataques a bomba de terça-feira no aeroporto de Bruxelas e em um vagão do metrô subiu para 35, segundo a ministra da Saúde belga, Maggie De Block. Até o momento, o centro de crises da Bélgica informou que 28 das vítimas foram identificadas. A atualização dos últimos dados não inclui os terroristas suicidas do atentado, que são três por enquanto.

Confira abaixo as nacionalidades das vítimas dos ataques terroristas na Bélgica, que deixaram 35 mortos e mais de 300 feridos de 20 nacionalidades.

Atentados no Aeroporto de Zaventem

Total de mortos: 15

Bélgica: 6 mortos

EUA, Holanda, Suécia, Alemanha, França e China: 9 mortos

Atentados na estação de metrô de Maelbeek

Total de mortos: 13

Bélgica: 10 mortos

Itália: 1 morto

Suécia: 1 morto

Grã-Bretanha: 1 morto