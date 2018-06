Nevasca atinge Estados do sudeste dos Estados Unidos

Uma forte tempestade de gelo e neve atingiu nesta quarta-feira, 12, o sudeste dos EUA, o que prejudicou os transportes rodoviários e aéreos e causou apagões generalizados. Em todo o país, 3.494 voos foram cancelados e quase 5 mil sofreram atrasos.

O presidente Barack Obama decretou estado de emergência na Geórgia. Governadores de outros Estados declararam emergência climática. O nível da neve na região chegou a 15 centímetros.

As condições se agravaram durante a noite, quando uma faixa do Alabama à Carolina do Sul foi atingida com chuva, granizo e neve. Moradores se preparam para enfrentar a tempestade e vias escorregadias, segundo Roger Edwards, do Serviço Meteorológico Nacional. “O tráfego matinal será horrível. Pessoas não acostumadas a lidar com essas condições devem evitá-las – ficar em ambientes fechados e fora das estradas.” / REUTERS e AP