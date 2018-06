Neve em praia italiana lembra profecia sobre fim do mundo

A Itália parece um pouco preocupada com o fim do mundo. Esta semana, a neve cobriu partes do sudeste do país, especialmente em Salento, e alguns supersticiosos agora acreditam que as previsões do astrólogo e filósofo Matteo Tafuri, o Nostradamus Italiano, podem estar se tornando realidade.

Séculos atrás, Tafuri previra que se nevasse por dois dias consecutivos na cidade litorânea de Salento seria o sinal do Armagedon. Como dezenas de usuários do Twitter e do Instagram têm relatado e postado, a neve já cai na cidade há alguns dias.

Matteo Tafuri, que nasceu em 1492 e morreu em 1582, advertira: “Salento de palmeiras e vento sul moderado. Dois dias de neve, dois raios no céu. Eu sei que o mundo terminará, mas eu não sentirei saudade”.

O evento ocorreu alguns dias após uma pintura da Virgem Maria na Macedônia derramar lágrimas reais, segundo especialistas, algo que também estaria relacionado com o fim do mundo, como lembrou o jornal Daily Mail.