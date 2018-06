Nicolás Maduro e Fidel Castro se encontram em Cuba

[galeria id=8864]

Neste final de semana, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi a Cuba onde se encontrou com o ex-presidente cubano, Fidel Castro, de 87 anos.

Pelo Twitter, Maduro comentou que a viagem foi uma comemoração aos 19 anos do encontro histórico entre Fidel e Hugo Chávez e também aos 9 anos da criação da Aliança Bolivariana para as Américas (Alba). O líder venezuelano aproveitou a ocasião para “dar de presenta para Fidel a obra completa do General O´Leary sobre Simon Bolívar”.

Depois de ficar mais de quatro meses sem aparecer em vídeo ou fotografias, esta é a segunda vez em menos de 10 dias que o ex-presidente cubano é fotografado em sua residência. Na sexta-feira, 13, ele recebeu o jornalista espanhol, Ignacio Ramonet.