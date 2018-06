Noiva de George Clooney rejeita posto em comissão da ONU

Amal Alamuddin, advogada de origem libanesa, vai atuar em comissão da ONU (Lefteris Pitarakis/ AP)

Atualizado às 19h38

GENEBRA – A noiva do ator norte-americano George Clooney, a advogada britânica de origem libanesa Amal Alamuddin, rejeitou o convite para integrar a comissão de investigação das Nações Unidas (ONU) que analisará as violações dos direitos humanos e de direito internacional na Faixa de Gaza, de acordo com a agência de notícias italiana Ansa.

“Recebi uma ligação da ONU sobre isso pela primeira vez esta manhã”, disse ela. “Estou honrada por ter recebido a oferta, mas em razão de compromissos assumidos anteriormente, incluindo oito casos em andamento, infelizmente, não poderia aceitar esta função.”

Alamuddin, que é conhecida por sua atuação como advogada, trabalhou anteriormente na equipe de defesa do ativista Julian Assange, fundador do site WikiLeaks. O grupo, que também contará com o especialista senegalês Doudou DiŠne, será liderado pelo professor canadense William Schabas. Não ficou claro se outra pessoa assumirá o posto da advogada.

A comissão pretende analisar a situação de Gaza no contexto das operações militares israelenses “realizadas desde 13 de junho de 2014”, explicou um comunicado da ONU publicado nesta segunda-feira, 11, em Genebra.

A criação de uma comissão foi aprovada em resolução da ONU ao término da sessão extraordinária de 23 de julho e deve apresentar um relatório ao Conselho dos Direitos Humanos até março de 2015.