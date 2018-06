Notícia falsa sobre ataque à Casa Branca afeta bolsa

A conta oficial no Twitter da agência Associated Press foi invadida por um hacker nesta terça-feira, 23, e publicou uma notícia falsa sobre duas explosões na Casa Branca que teriam ferido o presidente americano Barack Obama. A agência prontamente desmentiu a notícia, que ficou no ar por poucos minutos, e informou que teve a conta hackeada.

O estrago, no entanto, foi o suficiente para mexer com o mercado financeiro. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York caiu 150 pontos em menos de três minutos. Quando a confusão foi esclarecida, recuperou os ganhos.

O porta-voz da Casa Branca Jay Carney disse a repórteres que cobrem o Executivo americano pouco depois que Obama estava bem. Segundo representantes da agência, hackers têm tentado repetidas vezes roubar a senha de jornalistas de sua equipe de redes sociais.