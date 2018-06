Nova Zelândia propõe 4 novos desenhos para substituir bandeira

WELLINGTON – Um painel independente da Nova Zelândia revelou nesta terça-feira, 1, os quatro desenhos finalistas da proposta para mudar a atual bandeira nacional, com a qual se pretende deixar para trás o passado colonial do país.

Os neozelandeses deverão escolher um dos quatro desenhos em um plebiscito no final do ano para depois pronunciar-se em outra consulta popular prevista para março de 2016 para decidir se a proposta ganhadora substitui ou não a bandeira atual.

Os quatro desenhos foram selecionados entre milhares de propostas, que foram reduzidas no mês passado a 40 pelos 12 membros do Painel de Consideração da Bandeira.

Três dos desenhos incluem a emblemática folha de samambaia prateada, embora variem na combinação das cores de fundo, entre o branco, o preto, o vermelho e o azul, segundo o jornal “New Zealand Herald”.

O primeiro-ministro neozelandês, John Key, expressou em diversas ocasiões que seu símbolo favorito é a folha de samambaia prateada, da mesma forma que o capitão da seleção de Rugby – um dos esportes favoritos do país -, Richie McCaw.

O anúncio dos desenhos finalistas coincide com a publicação de uma pesquisa da empresa Herald Digipoll que assinala que quase metade dos eleitores estão abertos a uma mudança da bandeira, embora 24% considere que dependerá da alternativa.

Veja a simulação feita pelo Painel de Consideração da Bandeira:

“É importante que os desenhos sejam atemporais, que funcionem em uma variedade de contextos, sejam simples, ordenados, equilibrados e tenham um bom contraste”, disse o presidente do Painel de Consideração da Bandeira, John Burrows.

A atual bandeira neozelandesa é de cor azul, tem em seu canto superior esquerdo a “Union Flag” do Reino Unido, que combina os cruzamentos dos padrões de Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. Além disso, tem quatro estrelas vermelhas com bordas brancos que representam o Cruzeiro do Sul.

Esta formação faz com que a bandeira do país seja confundida com a dá Austrália que se diferencia apenas na cor e no número de estrelas. / EFE