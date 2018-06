Novas buscas por destroços do voo MH 370

As buscas pelos destroços do avião da Malaysia Airlines que caiu no Oceano Índico continuam. No momento que o governo da Malásia sofre uma forte pressão e recebe críticas pela maneira com que está lidando com o desaparecimento da aeronave, que vai completar um mês nesta semana, a versão sobre a última comunicação entre a torre de controle de Kuala Lampur e o Boeing 777-200 mudou.

As últimas palavras ditas por um dos pilotos do voo MH 370 foram “boa noite, Malaysia 370”, ao contrário do relato anterior, segundo o qual a frase teria sido “tudo bem, boa noite”. “Boa noite, Malaysia 370” é considerado um aviso mais formal de fim da transmissão em território malaio.

Entenda onde são feitas as bsucas: