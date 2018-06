Novas imagens do Dia D são divulgadas em documentário

Foto: Reprodução/Telegraph

Novas imagens da Segunda Guerra Mundial foram divulgadas em um documentário, informa o jornal Telegraph nesta quinta-feira, 29. As imagens são coloridas e mostram cenas até então nunca vistas do Dia D, em 6 de junho de 1944.

O filme foi feito por um dos passageiros do HMS Belfast, o diretor de Hollywood George Stevens. Ele se alistou para lutar pelos Aliados quando assistiu a propagandas nazistas feitas por Leni Riefenstahl. (Assista ao filme no site do jornal Telegraph)

O general Dwight Eisenhower designou Stevens para comandar a filmagem dos combates em preto e branco para enviar aos noticiários e ficar nos arquivos militares. Mas, enquanto documentava o avanço das tropas aliadas contra Berlim, o diretor realizou uma filmagem colorida da sua visão do cotidiano que vivia.

Stevens voltou aos EUA e arquivou o filme, que por décadas ficou esquecido. As imagens foram descobertas quando o filho de Stevens, George Stevens Jr, decidiu fazer um documentário sobre a vida do pai – que morreu em 1975 – e encontrou o rolo do filme.

Em 1994, Stevens Jr. produziu o documentário “George Stevens: Dia D para Berlim”, com as imagens gravadas pelo pai e algumas entrevistas que fez com colegas do pai.