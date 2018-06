Nove motivos para Trump ser diferente de outros republicanos

– Primeiro indicado que foi estrela de um programa de TV

Donald Trump foi o apresentador do reality show “O Aprendiz”, na emissora NBC, por 14 temporadas, atraindo milhões de espectadores para o show ao mesmo tempo que aumentava sua fortuna. Em um informe de ganhos, ele diz ter recebido mais de US$ 213 milhões ao longo da série, mas a NBC nunca confirmou este valor. Foi em “O Aprendiz” que Trump cunhou sua mais famosa frase: “você está demitido”.

– Primeiro a fazer parte do Hall da Fama do WWE

Trump tem sua própria página de biografia no site do Hall da Fama do World Wrestling Entertainment (WWE), no qual é descrito como um “bilionário cativante”, um “ícone da cultura pop” e um “claro macho alfa”. Em 2007, Trump participou da “Batalha dos Bilionários”, onde enfrentou o então proprietário do WWE, Vince McMahon. A luta teve como juiz Stone Cold Steve Austin que, em determinado momento, interviu no duelo e aplicou em Trump seu golpe mais famoso, o “stunner”.

– Primeiro indicado que foi ator coadjuvante em um filme de Bo Derek

Em 1989, Trump interpretou ele mesmo no filme “Os fantasmas não transam” (“Ghosts Can’t Do It”, no original em inglês), um filme amplamente criticado por ser uma espécie de “filme de comédia de fantasia romântica”. O roteiro gira em torno do personagem principal, que morre, e sua mulher, que faz coisas absurdas para que ele possa se apossar do corpo de outra pessoa, ter relações sexuais com ela e completar um negócio com Trump. O longa foi destaque na premiação Framboesa de Ouro, ficando com os prêmios de pior filme, pior atriz, pior diretor e pior ator coadjuvante, vencido por Donald Trump.

– Primeiro indicado a ter se divorciado duas vezes

No Partido Republicano, a base de eleitores evangélicos cresceu e se tornou uma das principais e mais influentes forças, especialmente nas primárias presidenciais. Neste cenário, Trump é o primeiro indicado a ter se divorciado duas vezes: em 1990 de sua primeira mulher, Ivana, uma modelo tcheco-americana, e em 1999 de Marla, uma atriz. Trump está casado desde de 2005 com sua atual mulher, Melania.

– Primeiro magnata do ramo de cassinos a ser indicado

Indicados para a disputa da Casa Branca costumam vir da classe mais alta da sociedade americana, geralmente do setor financeiro, jurídico ou de uma carreira já consolidada na política. A riqueza de Trump é proveniente de vários empreendimentos, o que faz dele o primeiro dono de um cassino, com altas propriedades em Las Vegas (e, anteriormente, em Atlantic City), a disputar a presidência dos EUA.

– Primeiro candidato a ter sua própria marca de carnes, toalhas de mão, chocolates e uma companhia aérea

O nome de Donald Trump aparece em letras grandes e douradas em comerciais variados que vão de costelas a chocolates, algo que ele lembrou a seus eleitores de durante um discurso em março. Ele também pode servir vinhos e água com seu nome.

– Primeiro indicado dono de uma grande agência de modelos

Em muitos lugares, Trump é conhecido principalmente por seu envolvimento nos concursos Miss EUA e Miss Universo, mas ele também é dono de uma agência de modelos, a Trump Model Management, fundada em 1999.

– Primeiro a inspirar um personagem na franquia “De volta para o futuro”

Antes de desistir da disputa, do senador texano Ted Cruz afirmou: “se alguém assistiu o ‘De Volta para o Futuro, parte II’, os roteiristas usaram Donald Trump como modelo para o personagem Biff Tannen, representado como uma pessoa fanfarrona, um palhaço arrogante que constrói cassinos com imagens gigantes dele mesmo em todos os cantos”. E, de fato, os produtores da trilogia confirmaram que Tannen foi inspirado em Trump.

– Primeiro indicado a inspirar um personagem de Vila Sésamo

Um mau humorado com um penteado extravagante e o slogan “Tenho mais lixo do que todos vocês”. Donald Grump entrou em Vila Sésamo, em 2005, à procura de um aprendiz, ou como ele disse com sotaque novaiorquino, um “ajudante”. / NYT