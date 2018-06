Novo estilo de música que nasceu após a queda de Mubarak faz sucesso no Egito

Um novo estilo de música surgiu no Egito após a queda do ditador Hosni Mubarak e está fazendo sucesso entre os jovens do país. A música eletrônica é resultado da mistura entre a música mais tradicional e o som do sintetizador.

O “mahraganat” tem a intenção de ser uma música de consciência social e aborda as mudanças alcançadas pela revolução no país, que causou a queda de Mubarak em 2011.

Assista ao vídeo do New York Times que mostra um pouco do novo estilo musical no Egito: