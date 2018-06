Números de Capriles e Maduro no Twitter

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o governador de Miranda e líder opositor, Henrique Capriles, costumam utilizar suas contas no microblog Twitter para divulgar suas ações políticas e governamentais.

Maduro criou sua conta em março deste ano, quando se tornou candidato à presidência do país. Hugo Chávez morreu no dia 5 de março, vítima de um câncer.

Em seu perfil, Maduro se apresenta como presidente da Venezuela e “filho de Chávez”, pelo fato de ter sido escolhido pelo líder bolivariano para ser seu sucessor.

Capriles, por outro lado, é um veterano no assunto. Já havia utilizado sua conta no microblog durante as eleições de 2012, quando foi derrotado por Chávez.

Com mais de três milhões de seguidores, Capriles (@hcapriles) já postou 8.591 tuítes. Maduro (@NicolasMaduro) tem pouco mais de um milhão de seguidores e postou 835 mensagens no microblog.