Números dos confrontos na Venezuela

Durante a crise na Venezuela foram registrados, de acordo com a principal organização não governamental de direitos humanos do país, 59 casos de tortura e maus tratos. O Foro Penal entregou na segunda-feira 31, à Nunciatura Apostólica – missão diplomática do Vaticano -, em Caracas, documento no qual estão contabilizados, até a noite de 30 de março, 2.028 detenções, uma média de 35 por dia.

No último fim de semana, o número de vítimas nos conflitos entre manifestantes e as forças de segurança aumentou de 37 para 39. Outras 559 pessoas ficaram feridas e 33 armas foram apreendidas.

Veja no infográfico: