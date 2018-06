NY inaugura iluminação da árvore de Natal do Rockfeller Center em meio a massacre

NOVA YORK – A comoção nos Estados Unidos em razão do massacre na Califórnia não impediu que Nova York iniciasse na quarta-feira o período de festas de fim de ano com a tradicional cerimônia de inauguração da iluminação da árvore de Natal instalada na praça do Rockefeller Center.

O evento ocorreu em meio a medidas de segurança especiais, que foram reforçadas desde os atentados do dia 13 de novembro em Paris, e algumas horas depois que 14 pessoas foram assassinadas em um centro de tratamento de pessoas com deficiência em San Bernardino, na Califórnia.

Às 20h58 locais (23h58 de Brasília), 45 mil lâmpadas de LED foram acesas na árvore de 24 metros de altura, que foi instalada em um dos lugares mais visitados pelos turistas em Nova York.

A árvore foi retirada no norte do Estado de Nova York e percorreu centenas de quilômetros até a praça do Rockefeller Center, onde foi instalada no dia 6 de novembro.

Trata-se de um abeto norueguês com 80 anos de idade que ficará iluminado todos os dias, até 7 de janeiro, das 17h30 até as 23h30 (no horário local), com a exceção do último dia do ano, quando as 45 mil luzes piscarão durante 24 horas.

Como ocorre desde 2004, a copa da árvore recebeu uma luminosa estrela projetada pela empresa Swarovski, com 25 mil cristais e três metros de diâmetro. /EFE