‘NYT’ publica dicas sobre o que fazer em casa diante da forte nevasca que chega aos EUA

O jornal americano The New York Times publicou nesta terça-feira, 14, diversas sugestões sobre o que fazer para se distrair em um dia no qual a população se vê presa dentro de casa diante da forte nevasca que chega aos EUA.

Dentre as sugestões, a publicação lista uma série de itens indispensáveis para lidar com a chegada da tempestade, como ferramentas para remover a neve de frente das residências e roupas adequadas para aqueles que precisam sair no frio.

Para os que preferem se aventurar na cozinha, o NYT sugere alguns pratos, como sopas e massas, e ainda disponibiliza para o leitor links para a receita de cada um. Além disso, também dá dicas de algumas bebidas quentes e coquetéis ideais para um dia gelado.

Já para aqueles que preferem se aquecer diante da televisão, a equipe do jornal preparou uma lista com alguns filmes e documentários, incluindo alguns vencedores do Oscar, para todos os gostos em canais de streaming, como Netflix, Amazon e HBO On Demand.

Os aficionados por música podem aproveitar para conferir os lançamentos da App Store e algumas playlists para o momento. E os mais interessados em leitura, podem conferir os últimos lançamentos das editoras em formato digital e relembrar algumas listas elaboradas pelos jornalistas do NYT relatando as melhores obras de 2016. / THE NEW YORK TIMES