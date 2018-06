O acordo fracassado entre Hamas e Fatah em 2011

A Autoridade Palestina, da facção Fatah, e o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, concordaram em formar um governo de unidade nacional no prazo de cinco semanas, informou nesta quarta-feira, 23, o dirigente do Hamas Halil Haya.

Em 2011, um acordo semelhante foi anunciado, mas fracassou. Na ocasião, o acordo foi firmado no Cairo, com a mediação do Egito.

Assista ao vídeo da TV Estadão de 2011 que mostra os palestinos comemorando nas ruas, com bandeiras amarelas, cor da Fatah, e verdes, do Hamas: