O candidato Darth Vader para presidente na Ucrânia

A eleição presidencial ucraniana ganhou um candidato inesperado, que se registrou pelo UIP (Internet Party Ucraniano) fantasiado de Darth Vader. O vilão de Star Wars formalizou a candidatura e desfilou pela praça Independência ao lado de dois “soldados imperiais” devidamente fantasiados.

“Depois de vencer as primárias, o comandante Darth Vader será o candidato do partido”, afirmou o líder do UIP, Dmitry Golubov.

O candidato Darth Vader esteve envolvido em diversas ações políticas no país desde o início da crise. Frequentemente, o personagem era visto durante os protestos na principal praça de Kiev, sempre cercado por seus stormtroopers. Em novembro, ele foi carregado pelos stormtroopers em Odessa e se declarou prefeito.

“Eu sozinho posso fazer um império a partir de uma república, restaurar a glória, devolver os territórios perdidos e orgulho para esse país”, disse o candidato em um pronunciamento.

O UIP afirmou ter pago a taxa necessária para formalizar a candidatura de Vader. Registrado em 2010, o partido visa criar um governo eletrônico na Ucrânia e oferecer cursos de informática gratuitos a todos os cidadãos.

As eleições presidenciais ucranianas estão previstas para o dia 25 de maio. Em fevereiro, o Parlamento destituiu o então presidente, Viktor Yanukovich./ REUTERS