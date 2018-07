O destino dos filhos de Muamar Kadafi

Saif al-Islam, um dos filhos de Kadafi (no alto, à esq): visto pela última vez há cerca de um mês em Bani Walid

A rede de televisão Arrai, com base na Síria e simpática ao ditador Muamar Kadafi, confirmou na segunda-feira, 17, a morte de um dos filhos do ditador líbio, Khamis Kadafi. Ele teria sido morto em combate contra forças de oposição na cidade de Tarhouna, a sudeste de Trípoli, distante 97 quilômetros da capital, no dia 29 de agosto. Conheça a seguir o destino de outros filhos do ditador.

Saif al-Islam: Provável sucessor de Muamar Kadafi. Foi visto pela última vez no dia 19 de setembro em Bani Walid. Acredita-se que continue lutando ao lado de 20 mil soldados leais ao ex-ditador em Sirte

Saadi: Terceiro filho de Kadafi, ex-jogador de futebol, fugiu para o Níger no dia 11 de setembro, em um comboio acompanhado de oito

pessoas, cuja identidade não foi revelada

Aisha, Mohammed e Hannibal: Filhos da segunda mulher do ex-ditador, Safia Farkas, eles fugiram para a Argélia no dia 29 de agosto

Moutassim: Ex-consultor de segurança do governo, foi visto pela última vez em Bani Walid, com o irmão Saif, em setembro

Khamis: líder da Brigada Khamis, teria sido morto em agosto, durante confrontos na cidade de Tarhouna, a sudeste de Trípoli