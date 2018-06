GALERIA: O Dia Internacional da Mulher ao redor do mundo

SÃO PAULO – O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quinta-feira, 8, foi celebrado de diferentes maneiras em várias partes do mundo. No Afeganistão, a data foi marcada com uma partida de basquete entre uma equipe profissional afegã e funcionárias americanas da Força Internacional de Assistência à Segurança, em Cabul. Na capital britânica, londrinas fizeram uma marcha bem-humorada pedindo “poder para mulheres”, igualdade entre os gêneros e paz.

Na capital da Colômbia, Bogotá, vítimas de agressões fizeram um protesto para sensibilizar a sociedade sobre a violência com ácido. Mulheres fazem dezenas de cirurgias plásticas para minimizar a marca de ataques realizados com ácido. Elas pedem no mínimo 30 anos de prisão sem condicional. Hoje, agressões assim são consideradas lesão corporal no país. Assista aos vídeos e veja a galeria de fotos.

