O ‘jeitinho’ israelense de dizer a que religião pertencem os cidadãos

Por Gabriel Toueg



Modelo de documento de identidade israelense: lei mudou, mas ‘jeitinho’ mantém religião

O movimento que pede a separação entre Estado e religião em Israel não é novo. Também não é nova a intenção de que documentos civis no país não tenham menção à religião do indivíduo. Na realidade, em 2002 uma lei foi aprovada na Knesset (o Parlamento israelense) proibindo a inscrição, nas carteiras de identidade, do que era chamado “leom” (nacionalidade) – mas em realidade se referia à religião.

Por uma decisão do então ministro israelense do Interior, o ortodoxo Eli Yishai (que ocupa o cargo hoje, novamente), documentos emitidos desde 2002 não têm mais a inscrição “yehudi” (judeu) ou “aravi” (árabe, referindo-se a não judeus). No lugar da religião, aparece uma série de asteriscos, apenas – tanto para judeus como para não judeus, como na imagem abaixo.

O “jeitinho israelense”, contudo, inventou uma forma de “driblar” a lei e deixar claro, no documento, a qual religião seu portador pertence. A data de nascimento dos judeus aparece grafada duas vezes: uma no calendário gregoriano, nas datas que cada um de nós conhece e comemora o aniversário, e a segunda no calendário judaico, em letras hebraicas. Cidadãos não judeus, entretanto, não têm a segunda data – permitindo que a polícia, o Exército e as autoridades saibam que o sujeito não é judeu.

Repare na imagem acima – um modelo de identidade israelense. Na mesma linha da data de nascimento do indivíduo (04.04.1974) há um conjunto de letras: é a data equivalente no calendário judaico. Essa carteira tem a inscrição “yehudi” logo abaixo, indicando que foi emitida antes da lei de 2002.

Em junho, Yishai demonstrou intenções de voltar a grafar a religião dos cidadãos nos documentos.